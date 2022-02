Auch bei der Produktion steht China an erster Stelle: Sechs von zehn weltweit gefertigten Fahrzeugen kamen zwischen Januar und September 2021 aus chinesischen Fabriken. Mitverantwortlich für diesen Trend sind auch ausländische Autobauer: So entfiel fast die Hälfte der weltweiten Verkäufe Teslas auf Fahrzeuge aus der bestehenden Gigafactory in Shanghai. Der US-Autobauer führt das Ranking der absatzstärksten Hersteller von E-Fahrzeugen an, bereits auf Rang zwei folgt das Joint Venture von SAIC, Wuling und General Motors, das unter anderem dank des Kleinstwagens Hongguang Mini EV, dem meistverkauften BEV in China, deutlich an Bedeutung gewonnen hat.