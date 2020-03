Der Umsatz des Lkw-Bauers ist 2019 um vier Prozent auf 26,9 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis legte um 25 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro zu, die operativen Rendite wuchs auf 7,0 Prozent, nach 5,8 Prozent im Jahr 2018. Nun bereite man sich mit gezielten Maßnahmen auf die anstehenden wirtschaftlichen Herausforderungen und die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie vor, heißt es in einer Mitteilung der Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Die Marken der Traton Group schließen demnach in der Folge vorübergehend mehrere Werke. So habe MAN Truck & Bus für die deutschen Werke zum heutigen Tag Kurzarbeit beantragt.

„In der aktuellen Krise kommt der Nutzfahrzeugindustrie bei der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten eine bedeutende Rolle zu“, sagte Andreas Renschler, Traton-CEO und Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG. Als einer der größten Nutzfahrzeughersteller in Europa wolle die Traton Group ihrer besonderen Verantwortung in dieser Ausnahmesituation nachkommen. „Deswegen setzen wir alles daran, für unsere Kunden den Service und die Ersatzteilversorgung aufrechtzuerhalten. Nur wenn der Lieferverkehr auf der Straße uneingeschränkt funktioniert, kann auch die Zustellung von Nahrungsmitteln und Medikamenten sichergestellt werden“, sagte Renschler und fügte hinzu: „In dieser für alle sehr herausfordernden Situation scheint das Jahr 2019 schon weit zurückzuliegen. Aber wir können stolz auf das Erreichte sein.“