Dies geht aus einer Studie der Unternehmensberatung Sopra Steria und des F.A.Z.-Instituts hervor. Sechs von zehn Unternehmen treiben zudem Digitalisierungsprojekte mit den größten Quick-Win-Aussichten sowie die Automatisierung von Prozessen voran. Durch den Ausbruch des Coronavirus verstärke sich der Druck auf Unternehmen deutlich, so die Studienautoren, doch schon vor der Krise habe sich die Autokonjunktur deutlich abgekühlt.

“Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren unter anderem große Summen in Digitalisierung und den Umbau ihrer Geschäftsmodelle investiert“, sagt Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria. „Das kann sich in der Corona-Pandemie positiv auswirken, denn sie beschleunigt jetzt die digitale Transformation. In der folgenden Normalisierungsphase ist zu erwarten, dass sich sichtbare Verbesserungen in Form von neuem Geschäft, schnelleren Abläufen, geringeren Kosten oder vereinfachtem Arbeiten einstellen.“