Dana zieht ebenfalls seine früheren Finanzprognosen für das laufende Jahr zurück, die die Auswirkungen des Virusausbruchs nicht berücksichtigt hatten. In der Erklärung sagte Jonathan Collins, Executive Vice President und Chief Financial Officer von Dana: „Wir glauben, dass Dana über ausreichend Liquidität verfügt, um deutlich geringere Produktionsmengen zu bewältigen. Wir passen unsere Kostenstruktur an die geringere Nachfrage an und kombinieren sie mit unserem starken Gleichgewicht.“ Adient hat seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2020 ausgesetzt, obwohl der Zulieferer bisher keine weiteren Details zu seinen Plänen mitteilte.

Die USA versuchen derzeit, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, was sich nun stark auf die lokale Autoindustrie auswirkt. Der Großteil der nordamerikanischen Fahrzeugmontage wurde eingestellt, nachdem die Produktion in Europa bereits länger stillsteht. Marelli hat den Virus nicht als Hauptgrund für die Einstellung der Produktion in Nordamerika angeführt, sondern die mangelnde Nachfrage von OEMs. Wie aus Marellis Ankündigung hervorgeht, werden die OEM-Schließungen die Zulieferer noch stärker als bisher belasten.