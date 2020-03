Ein GM-Sprecher wollte die neuen Maßnahmen nicht kommentieren, er sagte nur, der Konzern hätte mehrere Wochen an Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen des Virus gearbeitet. Ein Sprecher für Fiat Chrysler bestätigte, das Unternehmen habe zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zugestimmt. Ford war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Ford hatte am Dienstagabend bestätigt, dass das Werk in Chicago temporär geschlossen sei, weil Teile fehlten. Ein benachbartes Werk des Ford-Zulieferers Lear schloss temporär, nachdem zwei Arbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden sind, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Das Werk sei zum Desinfizieren geschlossen worden, nachdem ein Arbeiter positiv getestet worden war und ein anderer wahrscheinlich an Covid-19 erkrankt ist, sagte ein Lear-Sprecher. Das Ford-Werk, in dem die SUVs Ford Explorer und Lincoln Aviator hergestellt werden, wird den Informanten zufolge mindestens für die Achtstundenschicht am Dienstag und einen Teil des Mittwochs geschlossen bleiben.

Ford erwäge, in einigen seiner US-Fabriken weniger Schichten zu arbeiten, um das Risiko für die Beschäftigten zu begrenzen, es sei aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. In Europa haben Ford und andere große Autokonzerne ihre Fabriken angesichts der Ausbreitung des Virus vorübergehend geschlossen.