An den PSA-Standorten in Großbritannien kursieren aufgrund der ungewissen Brexit-Folgen derweil Gerüchte über weitere Stellenstreichungen. PSA-Chef Carlos Tavares hatte weitere Investitionen in den Standort Ellesmere Port von der Klarheit über die künftige Handels- und Zollpolitik mit der Europäischen Union abhängig gemacht.

In einem ersten Schritt könnten 170 Stellen wegfallen, wenn Opel den neuen Astra ab 2021 nur noch im Stammwerk Rüsselsheim baut. Seit der Übernahme von Opel durch PSA im Sommer 2017 wurde die Belegschaft an dem britischen Standort bereits halbiert.