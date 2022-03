| von Werner Beutnagel Elektrofahrzeuge aus North Carolina

Vinfast plant neues Werk in den USA

Das vietnamesische Unternehmen Vinfast will in den USA Elektrofahrzeuge bauen und plant eine milliardenschwere Investition in eine Produktionsstätte in North Carolina. Eine entsprechende Absichtserklärung sei mit den zuständigen Behörden unterzeichnet worden.