Stärkung der Präsenz in Afrika

von von Werner Beutnagel

Volkswagen eröffnet Montagewerk in Ghana

Mit der offiziellen Eröffnung eines Fahrzeugmontagewerks in Accra erweitert Volkswagen sein Netzwerk in Afrika. Die Präsenz in Ghana ist der fünfte Standort des Unternehmens in der Sub-Sahara-Region.