Ein Treiber der Gewinnentwicklung sind auch die Einsparungen durch den 2016 gestarteten ‚Zukunftspakt’. 2,6 der 3,0 Mrd Euro an geplanten Kostensenkungen würden bis Ende 2019 erreicht, sagte Finanzchef Arno Antlitz. Der Umbau geht mit einer ‚Roadmap Digitale Transformation’ weiter - parallel zur Streichung Tausender Jobs entstehen neue Stellen in Bereichen wie Entwicklung eigener Software. "Von den anvisierten 9.000 Mitarbeitern in Zukunftsthemen haben wir rund die Hälfte an Bord", berichtete Antlitz. "Die andere Hälfte werden wir in den kommenden Monaten und Jahren zuführen." Diess sagte, bis zu 20.000 Jobs dürften in den nächsten Jahren wegfallen.

In der ID-Reihe will VW relativ günstige E-Autos mit hinreichend großer Reichweite anbieten. Beim ersten Typ ID.3 ist zur Installation neuer Software-Systeme mehr Zeit nötig. Das Manager-Magazin vom Donnerstag (19. Dezember 2019) meldete, Tausende Exemplare müssten "nachbearbeitet" werden. Die Produktionsziele sind laut VW aber nicht gefährdet. Der Konzern hat große Teile des Werks Zwickau bereits für die Fertigung mit dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) umgebaut. Dabei werden viele gleiche Teile in verschiedenen Modellen eingesetzt. Der Marktstart des ID.3 sei unverändert für den Sommer 2020 vorgesehen.