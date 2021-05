Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen beruft die beiden neuen Mitglieder zum 1. Juli in den Markenvorstand. Wie Carsten Intra, Vorsitzender des Markenvorstands von VWN, betont, sei man mitten in einer Phase der grundlegenden Transformation für die Marke. Mit Lars Krause und Michael Obrowski habe man starke Führungskräfte mit klaren Visionen sowie viel Erfahrung und Leidenschaft für die Marke gewonnenn.

Lars Krause, bisher Leiter Strategie, Kooperationen und Produktmanagement bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, wird Vorstand für Vertrieb und Marketing bei VWN. Er folgt in dieser Funktion auf Heinz-Jürgen Löw, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Krause startete seine berufliche Laufbahn bei McKinsey. Von 2005 bis 2009 war er bei Volkswagen in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als Projektleiter der Baureihe Fullsize. Nach Stationen bei Thyssen Krupp war er CEO bei Wisco, bevor er 2017 die Leitung des Produktmanagements und der Strategie bei VWN übernahm.

Michael Obrowski leitete zuletzt rund fünf Jahre das Konzern-Controlling der Volkswagen AG. In seiner neuen Funktion als Vorstand für Finanz und IT folgt er auf Holger Kintscher, der seit dem 1. Juni 2019 Mitglied des Markenvorstands von VWN war. Nach 34 Jahren im Volkswagen-Konzern scheidet Kintscher im Rahmen einer Altersregelung aus dem Unternehmen aus. Obrowski trat 1995 in den Konzern ein. Nach verschiedenen Controlling-Funktionen wurde er 2005 Direktor des Zentralen Controlling bei Volkswagen Mexiko und hatte diese Funktion bis 2008 inne. Danach wurde er zum Finanzdirektor von Volkswagen Russland ernannt. Nach weiteren Stationen als CFO in Italien und Großbritannien kehrte er 2016 nach Wolfsburg zurück und übernahm die Leitung des Konzern-Controllings.