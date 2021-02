Wie Volkswagen Group Components meldet, ist es gelungen, die Vergabe der MEB-Lenkung Generation 2 zu realisieren. Dabei handelt es sich um die Weiterentwicklung der Single-Pinion-MEB-Lenkung der 1. Generation. Sie soll vornehmlich für schwerere Fahrzeuge eingesetzt werden. Mit der Entwicklungszusammenarbeit sollen das Know-how beider Partner optimal genutzt und künftige Produkte weiter vorangebracht werden. Hierzu wurde in Ratingen eigens ein Projekthaus mit internationalen Expertenteams beider Unternehmen etabliert.

Die neue Lenkung habe die sogenannte B-Musterphase durchlaufen und wurde bereits als fahrbarer Prototyp präsentiert, teilt Volkswagen Komponente mit. Weiter heißt es, durch die Zusammenarbeit konnte das Produkt bei Performance, Kosten, Festigkeit und Lebensdauer deutlich optimiert werden. Am Produkt haben Teams aus Japan und Deutschland zwei Jahre gemeinsam entwickelt. Der Start der Produktion ist für 2023 geplant, die Lenkungen sind für die Fahrzeuge auf der MEB-Plattform vorgesehen.

„Mit diesem Entwicklungsschritt erreichen wir einen weiteren Meilenstein mit unseren Lenkungen. Durch die Kooperation haben wir nun eine Fertigungsoption in China, wo wir gemeinsam mit NSK unsere Technik anbieten können“, erklärt Thorsten Jablonski, Leiter Antrieb und Plattformumfänge bei Volkswagen Group Components. Masatada Fumoto, Head of NSK Steering and Actuator Division Headquarters, ergänzt: „Die gemeinsame Entwicklung dieses Lenksystems ist der erste Erfolg in unserer Zusammenarbeit mit Volkswagen. Wir freuen uns auf die Fortführung der Kooperation, um gemeinsam Lenkungs-Innovationen für die Zukunft voranzutreiben.“