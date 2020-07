Volkswagen würdigte zudem das besondere Engagement der Lieferanten inmitten der Covid-19 Pandemie: So habe Jiangsu Pacific Precision Forging durch einen kurzfristigen Produktionshochlauf nach dem Ausfall eines Erstlieferanten die Lieferkette von Volkswagen intakt gehalten und zudem dabei unterstützt, dass die Produktion von Volkswagen schnell wieder anlaufen konnte.

Die Preisträger des Volkswagen Group Award 2020

- Friedrich Boysen GmbH & Co. KG in der Kategorie Local Performance Champion

- Harting Automotive GmbH in der Kategorie E-Mobility

- Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd. in der Kategorie Local Performance Champion

- Mueba Carbo Tech GmbH in der Kategorie Local Performance Champion

- Nemak S.A. in der Kategorie Launch of the Year

- Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessory Co., Ltd. in der Kategorie Global Performance Champion

- SIEM Car Carriers AS in der Kategorie Nachhaltigkeit

- STIWA Advanced Products GmbH in der Kategorie Value Innovation