Wirtschaft Komplette Übernahme bis 2023 Volvo verantwortet in China künftig Fertigung und Vertrieb

Volvo nimmt die Geschicke in China in die eigenen Hände und trifft mit der Muttergesellschaft Geely Holding eine Vereinbarung, mit der die Fertigungsstätten und Vertriebsaktivitäten im Reich der Mitte vollständig auf den OEM übergehen. Mehr über Volvo in China lesen Sie hier