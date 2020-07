In den letzten Jahren hat Volvo Cars mit Circulor bereits an der Implementierung der Blockchain-Technologie gearbeitet, um die Rückverfolgbarkeit von Kobalt zu verbessern. Nun investiert der OEM über seinen Volvo Cars Tech Fund in das britische Tech-Unternehmen und damit in Traceability-as-a-Service.

Die Lösung von Circulor wird schon heute in der gesamten Batterielieferkette von Volvo Cars eingesetzt um eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit des Rohstoffs zu ermöglichen, der etwa für den vollelektrischen XC40 Recharge P8 benötigt wird.