Um Fahrzeuge zwischen den Produktionsstätten und Neuwagen-Depots zu transportieren, nutze man jetzt verstärkt Güterzüge, teilt der OEM mit. Insbesondere in Europa, wo die Beförderung auf der Straße zu den Vertriebslagern und Händlern in den einzelnen Märkten allgegenwärtig sei, lassen sich die Emissionen durch eine Verlagerung auf die Schiene deutlich reduzieren, hört man vom Unternehmen. Wie die Schweden mitteilen, habe das Unternehmen durch die Umstellung auf Schienentransporte vom belgischen Produktionswerk in Gent zu einem eigens dafür errichteten Depot in Norditalien seinen CO2-Ausstoß auf dieser Strecke um fast 75 Prozent reduziert. Auf einer zweiten Route von Gent in ein Neuwagen-Depot in Österreich seien die Emissionen um fast die Hälfte zurückgegangen.

Diese Maßnahmen seien Teil des Klimaaktionsplans, den Volvo Cars im letzten Jahr vorgestellt habe. Demnach will das Unternehmen den CO2-Fußabdruck jedes Fahrzeugs bis 2025 um 40 Prozent über den gesamten Lebenszyklus gegenüber den 2018er-Werten verbessern. Hierfür müsse man auch die Emissionen im Geschäftsbetrieb senken, unter anderem in der Logistikkette. Mit diesen Schritten arbeite Volvo Cars auf das Ziel hin, bis 2040 ein klimaneutrales Unternehmen zu werden, heißt es. „Unser Logistiknetzwerk ist nur ein Teil dieses Puzzles, aber ein wichtiger", so Javier Varela, Senior Vice President für Fertigung und Logistik bei Volvo Cars.