Hersteller Konzernchef Herbert Diess Volkswagen könnte "mit blauem Auge" davonkommen

Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess will das Geschäftsjahr trotz der Corona-Krise noch nicht völlig abschreiben. Ob der Konzern seine Gewinnziele für 2020 erreiche, sei erst dann wirklich abzuschätzen, wenn die Dauer des Shutdowns abzusehen sei, so Diess. Mehr zur Strategie von Volkswagen in der Coronakrise erfahren Sie hier.