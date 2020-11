Drei neue D-SUV aus Hannover

von von Götz Fuchslocher

VWN-Stammwerk wird zum Mehr-Marken-Standort

Der Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns hat in seiner Sitzung am 13. November 2020 die Vergabe zur Fertigung neuer, zusätzlicher Fahrzeuge durch Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover bestätigt. Zur T-Modellreihe und dem ID.Buzz kommen drei vollelektrische D-SUV hinzu.