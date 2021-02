Renault und Faurecia kooperieren fortan bei Wasserstoffspeichersystemen für leichte Nutzfahrzeuge. „Diese Kooperation bei Wasserstoffspeichersystemen ist Teil unserer Strategie, marktreife Wasserstoff-Lösungen für leichte Nutzfahrzeuge anzubieten. Wir streben einen Anteil von über 30 Prozent an diesem schnell wachsenden Markt in Europa an“, so Gilles le Borgne, Executive Vice-President Engineering der Groupe Renault.

Ab Ende 2021 wird Faurecia derartige Systeme an den OEM ausliefern. Sie werden im globalen Wasserstoff-Kompetenzzentrum des Zulieferers im französischen Bavans entwickelt und produziert. Bei steigendem Volumen soll die Fertigung auf ein neues Werk ausgeweitet werden, das Faurecia im französischen Allenjoie errichtet. „Diese Partnerschaft ist ein wichtiges Beispiel für unsere gemeinsame Zielsetzung, den Einsatz von Wasserstoff als Eckpfeiler der Energiewende und als hervorragende Lösung für eine emissionsfreie Mobilität auszubauen“, erläutert Mathias Miedreich, Executive Vice President von Faurecia Clean Mobility.