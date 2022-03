Hans Pehrson hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie und war zuvor Technischer Direktor des Volvo C30 Electricund Manager von Volvo Cars Electric Propulsion System Engineering. Außerdem unterstützte er die London EV Company bei ihrem All New TX – The Electric Taxi. Er begann bei Polestar 2018 als Leiter der Forschung und Entwicklung, bevor er 2021 die Rolle des Polestar-0-Projektleiters übernahm. Im Rahmen dieser Aufgabe will er den gesamten CO2-Fußabdruck eliminieren, der derzeit bei der Herstellung eines komplexen Produkts wie eines Autos anfällt. Pehrson lebt und arbeitet in der Unternehmenszentrale von Polestar in Göteborg.