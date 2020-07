Herr Ertel, welche Perspektiven sehen Sie für das Thema Additive Manufacturing in den kommenden Jahren und wie wichtig ist dieses speziell für die BMW Group?

Grundsätzlich sehen wir für die Verfahren der Additiven Fertigung eine starke Zukunft. Die Verfahren werden immer wirtschaftlicher, produktiver und damit auch die Anwendungsfelder immer breiter. Genau dies ist die Aufgabe unseres Campus‘: die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir zum einen Technologien qualifizieren und sie auch zum Einsatz bringen. Dazu müssen wir zum anderen dann auch unsere Mitarbeiter qualifizieren, damit sie die Potenziale der Technologien erkennen und diese entsprechend ihrer Stärken einsetzen können. Der Campus ist dabei die Technologieschmiede, das Kompetenzzentrum für alle entsprechenden Technologien. Hier entwickeln wir industrialisierbare Lösungen für die gesamte BMW Group.

Ist für die beiden großen Anwendungen - 3D-Druck mit Kunststoff sowie mit Metall - derzeit das Thema Reproduzierbarkeit noch der Flaschenhals?

Das würde ich heute nicht mehr so sehen. Denn wir haben einen Standard erschaffen, mit dem wir auch neue Technologien innerhalb weniger Monate für die Serienreife qualifizieren können. Wenn man ins Detail geht, ist es ausschlaggebend, dass sich bestimmte Eigenschaften von Komponenten reproduzierbar herstellen lassen. Wenn wir diese Eigenschaften exakt kennen, können wir die Produktionsverfahren genau so auslegen, dass sich die Teile auch reproduzierbar herstellen lassen - so, wie wir dies bereits mit unseren diversen Serienanwendungen zeigen.