Wie schwierig war es angesichts des Umfangs neuer Entwicklungen bei Volvo, die erforderlichen Kompetenzen und Arbeitskräfte zu sichern?

Kompetenzen zu sichern und ein neues Werk hochzufahren ist immer eine Herausforderung, und wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren mit diesen Herausforderungen gelebt. Wir haben unsere Kapazität im globalen Produktionsbetrieb mehr als verdoppelt und neue Werke in China sowie den USA eröffnet, daher wissen wir, wie es ist, bei null anzufangen. Zudem verfügt Volvo über viel Erfahrung und Kompetenzen bei der Einführung neuer Entwicklungen in den Fabriken. Hinzu kommt der Bedarf an spezifischen Kompetenzen im Bereich Batterie- und Zelldesign, die wir gemeinsam mit unseren Partnern erwerben wollen.

Das Werk in Gent produziert bereits Volvo-Elektrofahrzeuge, den XC40 und den C40 Recharge Pure Electric. Welche Lehren ziehen Sie daraus für andere Produktionsstätten?

Aktuell produzieren wir Elektrofahrzeuge in unseren Werken Gent in Belgien und Taizhou in China. Unser Unternehmen lernt aus den Erfahrungen, die wir im gemeinsamen Produktionsnetzwerk sammeln. Das bezieht sich auf einige neue Technologien, aber der Fokus liegt ebenso auf kontinuierlichen Verbesserungen. Wir scheuen uns nicht, aus bestehenden Prozessen zu lernen und zu schauen, wie wir sie in Zukunft verbessern können. Wir haben eine klare Vorstellung von der „idealen Fabrik“ auf der Grundlage von Best-Practices-Beispielen, teilen intern alle daraus gewonnenen Erkenntnisse und versuchen, jeden Schritt zu optimieren. Daher werden alle Erfahrungen und Daten, die wir in Gent und Taizhou sammeln, berücksichtigt und in unsere zukünftigen Aktivitäten integriert.

Gab es bei den neuen Kompetenzen, die Sie einführen, einen besonderen Schwerpunkt, zum Beispiel in den Bereichen Digitalisierung, IT und Materialien?

Ja, Sie haben bereits das Megacasting erwähnt, und wir haben wirklich einige spezifische Kompetenzen für diesen Prozess eingebracht. Aber wir konzentrieren uns auch stark auf Software im Fahrzeug und die eigene Softwareentwicklung, zumal wir in diesem Bereich zu einer zentralisierten Architektur übergehen. Daher entwickeln wir unsere Fähigkeiten in diese Richtung stark weiter.

Ende dieses Jahres werden Sie die nächste Generation des Volvo XC90 präsentieren. Wie hat sich die Produktion inklusive der Mitarbeiter auf das neue Modell vorbereitet?

Noch kann ich dazu nichts sagen, aber sicher werden wir vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ein neues SUV vorstellen. Was ich aber sagen kann: Unsere Fabriken und Lieferanten bereiten sich aktiv auf die kommenden Modellneueinführungen vor. Wie wir das tun, unterscheidet sich nicht so sehr von dem, was wir in der Vergangenheit getan haben. Wir haben unser Volvo-Entwicklungssystem, mit dem wir die konkreten Meilensteine festlegen. Das umfasst die Vorbereitung, die Einstellung von Mitarbeitern zum richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen Training. Wir legen großen Wert auf die Weiterbildung unserer Mitarbeiter, egal ob neu oder schon lange an Bord, bevor wir das neue Auto auf den Markt bringen werden.