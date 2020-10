Das Potenzial für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften ist in der Automotive-Branche noch nicht ausgeschöpft, stellen die Experten des Beratungsunternehmens Staufen im Rahmen einer Studie fest. Um die wichtigsten Stellhebel zu verdeutlichen, hat Staufen aus den Ergebnissen der Befragung zwei Green Indizes abgeleitet: den Green Awareness Index und den Green Maturity Index.

Die erste Kennzahl - dargestellt als Dezimalwert zwischen eins und vier - gibt an, inwieweit die einzelnen Unternehmen Nachhaltigkeit und Ökologie als Herausforderung für ihr Unternehmen erkannt haben und welche Faktoren die Umsetzung vorantreiben. Die zweite Kennzahl beschreibt den Reifegrad der Nachhaltigkeitsmaßnahmen in den einzelnen Unternehmen. In die Berechnung eingeflossen sind Staufen zufolge Angaben zum Fortschritt der Umsetzung, der Tiefe der Durchdringung sowie der thematischen Breite. Der aktuelle Green Awareness Index liegt laut der Studie bei 3,23 Punkten. Dies zeige deutlich: Nachhaltigkeit, Ökologie und Klimaschutz seien in der Autobranche angekommen. Der Studie zufolge gibt es nur noch wenige Unternehmen mit einer geringen Aufmerksamkeit für diese Themen. Dies führe jedoch nicht unbedingt zum raschen Handeln, denn der Green Maturity Index falle mit 2,36 Punkten eher niedrig aus, heißt es weiter. Dabei zeige sich auf Unternehmensebene ein leicht höherer Reifegrad (2,70) als in der Supply Chain (2,02).