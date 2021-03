Der wichtigste Treiber beziehungsweise Engpass für die weitere Verbreitung von Elektroautos in Deutschland ist der schnelle Aufbau einer flächendeckenden Lade-Infrastruktur. Die Experten von Puls haben in ihrer jüngsten Umfrage daher 1.029 Autokäufern in Deutschland die Frage gestellt, welche Standorte sie sich für E-Auto Ladesäulen vorstellen können.

Parkhäuser und Tiefgaragen bevorzugte Standorte

Die Ergebnisse seien überraschend, so die Marktbeobachter. Denn während sich die Politik auf den Ausbau von Ladestationen an Autobahnen konzentriere, würden sich Autokäufer mehrheitlich Ladestationen in Parkhäusern und Tiefgaragen (73 Prozent), an Tankstellen (73 Prozent), an Autobahn-Raststätten (71 Prozent) und zu Hause (67 Prozent) wünschen. Erst dann kommen der Studie zufolge Supermärkte (64 Prozent) sowie der Arbeitsplatz, den 63 Prozent als Standort für Ladesäulen präferieren. Die Umfrage ergab auf den weiteren Rängen: Hotels mit 59 Prozent, Flughäfen (56 Prozent) und Bahnhöfe (55 Prozent) als aus Kundensicht denkbare Standorte für E-Auto Ladesäulen. Auch Autohäuser (43 Prozent), Restaurants (39 Prozent), Sportplätze und Fitnessstudios (30 Prozent) sowie Fußballstadien und Eventlocations (28 Prozent) wurden genannt.