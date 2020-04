Während der aktuellen Corona-Pandemie sind etliche Unternehmen von unerwarteten Bedarfsspitzen, einer signifikanten Reduktion der Nachfrage oder Lieferengpässen betroffen. Abseits davon stellen auch extreme Wetterbedingungen sowie anderweitige Versorgungsengpässe die Lieferketten immer wieder auf die Probe. In einer globalen Studie der Beratungsgesellschaft PwC wird ersichtlich, dass Digital Champions sich weitaus besser an solche Gegebenheiten anpassen können, da sie in ihre Supply-Chain-Kompetenz investiert haben und dadurch flexibler und agiler agieren können.

Unter den 1.600 befragten Unternehmen aus sieben Branchen sowie 33 Ländern zeigen sich maßgebliche Unterschiede zum Status quo und zur Zukunft des Supply Chain Managements: Die Digital Champions berichten, dass einer der wesentlichen Vorteile im wirksameren Risikomanagement liegt. Zudem konnten sie die Supply-Chain-Kosten im letzten Jahr um 6,8 Prozent senken und den Umsatz um 7,7 Prozent steigern.

Digital Champions nutzen externe Daten

Bei der Organisation der Lieferketten setzt die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in einzelnen Bereichen bereits auf KI und Data Analytics. 70 Prozent der Befragten nutzen KI zumindest in einem Bereich, etwa zur Transparenzsteigerung entlang der Lieferkette, zur Cost-to-Serve-Optimierung, Supply-Chain-Segmentierung oder für die integrierte Planung.