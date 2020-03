Ein zentrales Teil vieler Antriebe, etwa in Robotern, ist das Harmonic Drive, auch Spannungswellengetriebe genannt. Hiwin Technology, der Gewinner des Taiwan Excellence Gold Award 2020, gehöre zu den wenigen Unternehmen weltweit, das solche Getriebe mit stabiler Wiederholbarkeit und Positionierung über 7.000 Stunden in großen Stückzahlen produzieren könne. Darüber hinaus stelle das Unternehmen weitere Schlüsselkomponenten für Roboter wie Servomotoren und Kreuzrollenlager zu 100 Prozent selbst her, was zu einer erheblichen Kostensenkung bei Industrierobotern beitrage. Tongtai Machine & Tool, ein weiteres preisgekröntes Unternehmen, stellt demnach eine CO2/UV-Lasermaschine her, die mit zwei Lasersystemen unterschiedlicher Wellenlängen ausgestattet ist, für eine flexible Bearbeitung von Leiterplatten etwa für den 5G-Mobilfunk.