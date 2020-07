Verstärkt wollen die Vietnamesen rund um Firmenchef Pham Nhat Vuong auf den US-Markt und somit auf Elektrofahrzeuge setzen. Hierzu haben Vinfast und LG Chem ein gemeinsames Akkuunternehmen mit Namen VLBP gegründet. Ziel des neuen Unternehmens ist es, in Vietnam Lithium-Ionen-Akkupakete für die eigenen Elektromodelle herzustellen. Vinfast ist für den Betrieb der Produktionslinie und die Lagerung der Lithium-Ionen-Akkus verantwortlich, während der koreanische Zulieferer LG Chem die nötige technische Unterstützung leistet und das Facility-Management überwacht.

Die neuen Elektromodelle sollen ebenfalls in Vietnam gefertigt und dann ab 2021 in die USA und nach Europa exportiert werden. Die Gelder für die Expansion in die USA sollen von Investoren und aus dem eigenen Vermögen des Milliardärs stammen, der als einer der reichsten Männer Vietnams gilt und zwei Milliarden Dollar beisteuern will. Das erste Elektroauto für den amerikanischen Markt soll ein Crossover mit einer Reichweite von rund 450 Kilometern sein, der auf der Los Angeles Autoshow im November 2020 enthüllt werden sollte. Doch die Durchführung der Motorshow in der Millionenmetropole an der Westküste der USA steht wegen des Coronavirus in den Sternen. Daher ist ungewiss, ob die Premiere ins kommende Jahr verschoben wird. Ab Winter sind umfangreiche Testfahrten in den USA geplant und bereits ab Sommer 2021 könnte die Massenproduktion in Vietnam erfolgen. Aufgrund der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus - gerade auch in den USA - scheinen diese Termine ungewisser denn je. Nicht in Frage scheint jedoch zu stehen, dass Vinfast in den Vereinigten Staaten so schnell als möglich auf den Markt rollen will. Die zahlreichen Hersteller aus China, die das bisher ohne Erfolg versuchten, scheinen Firmeninhaber Pham Nhat Vuong und die finanzstarke Vingroup nicht abhalten zu können.