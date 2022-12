Aiways, 2017 gegründeter und seit 2020 mit dem Modell U5 in Deutschland präsenter E-Auto-Hersteller aus China, hat eine langfristige Kooperation mit dem thailändischen Dienstleister Phoenix EV vereinbart. Die Partnerschaft sieht unter anderem die Lieferung von bis zu 150.000 E-Autos für Thailand vor.

Die Regierung von Thailand, die seit Jahren die Transformation des Energie- und Mobilitätssektors vorantreibt, will den Anteil erneuerbarer Energien und klimafreundlicher Fahrzeuge weiter ausbauen. Phoenix EV ist ein Dienstleister im New Energy Vehicles-Segment, der sein Portfolio im Zuge der Partnerschaft mit Aiways erweitert. Neben der festen Bestellung von 100.000 sowie der Option auf 50.000 weitere Fahrzeuge sieht die Kooperation die Gründung der Gemeinschaftsunternehmens Aiways Thailand sowie den Vertrieb, Service und Aufbau einer Lade- und Batterietausch-Infrastruktur vor. Die in Deutschland von Aiways bislang vermarkteten Modelle U5 und U6 sind nicht auf Tauschbatterien ausgelegt.