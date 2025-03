Seit Anfang März hat Daniel Bester die Verantwortung als Werkleiter am südafrikanischen BMW-Standort Rosslyn von Niklas Fichtmüller übernommen. Letzterer kehrt zurück nach München, um dort eine Führungsposition in einem nicht näher genannten Projekt zu übernehmen.

Bester bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung bei BMW mit in seine neue Rolle. Er begann seine berufliche Laufbahn 1996 als Trainee und bekleidete im Anschluss verschiedene, leitende Positionen in den Werken Rosslyn und im britischen Oxford. Zuletzt war der gebürtige Südafrikaner als Montageleiter im chinesischen Produktionswerk in Lydia beschäftigt. Dort war er maßgeblich mit den Montageprozessen des BMW i3 beschäftigt. Darüber hinaus spielte er laut BMW eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Markteinführung von Schlüsselmodellen, darunter der BMW X3 mit langem Radstand im Werk Lydia und die BMW X3 der dritten Generation im Werk Rosslyn.

„Es ist mir eine Ehre und eine Freude, zum Werk Rosslyn zurückzukehren, einem Ort, der in meiner Karriere eine besondere Bedeutung hat“, kommentiert Bester. „Ich bin entschlossen, das Erbe der Exzellenz fortzuführen und den Erfolg weiter voranzutreiben, indem ich eine Kultur der Innovation, Zusammenarbeit und kontinuierlichen Verbesserung unterstütze. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team in Rosslyn neue Höhen zu erreichen.“