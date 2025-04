Ulrike Hintze wird neue Personalvorständin des Gesamtkonzerns. (Bild: Continental)

Vorstandswechsel im Bereich Personal

Im Zuge der Neuaufstellung kommt es auch zu Veränderungen im Continental-Vorstand: Personalchefin Ariane Reinhart scheidet zum 30. Juni aus dem Entscheidergremium aus. Ihre Nachfolgerin wird Ulrike Hintze, die ab 1. Juli 2025 als Arbeitsdirektorin und Vorständin für HR berufen wird. Zusätzlich behält sie ihre Funktion als Personalverantwortliche im Geschäftsbereich Reifen. Die Themen Nachhaltigkeit, IT und Kommunikation übernimmt künftig CEO Nikolai Setzer.

Mitte März hatte der Tier-1-Zulieferer bereits einen Fahrplan für die Abspaltung der seit Jahren schwächelnden Automotive-Sparte vorgelegt. Im September 2025 soll die Einheit als Spin-off an die Börse gehen. In dem nach Umsatz größten Konzernteil hat Conti den Sparkurs zuletzt noch einmal verschärft. Mehr als 10.000 Stellen fallen weg, jeweils rund zur Hälfte in der Verwaltung und in Forschung und Entwicklung.