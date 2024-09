Zulieferer reagieren zu zaghaft auf neue Marktdynamik en

Den Auslöser der angespannten Lage der deutschen Automobilzuliefererindustrie sieht man bei Strategy& in erster Linie in der verspäteten und bislang zu zaghaften Anpassungen an die Elektromobilität. Noch immer würden Zulieferer mit den Dynamiken des neuen Marktes ringen: Viele Hersteller setzen etwa weiterhin auf lineare Kapazitätsplanung, obwohl die E-Auto-Absätze seit Jahren schwanken. In Deutschland wurden 2023 beispielsweise über eine Millionen weniger Autos produziert als noch 2021 prognostiziert, was einer Fehlkalkulation von mehr als 20 Prozent entspricht.

Zugleich schaffen es die deutschen Zulieferer laut Studienergebnissen immer seltener, mit lebenswichtigen Innovationen zu punkten. Sie erhöhen zwar ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung, können sich damit aber nicht mehr vom Wettbewerb absetzen und entscheidende Innovationen kommen zunehmend aus Asien. Gleichzeitig agierten deutsche Zulieferer beim Ausbau sowie der Skalierung neuer Technologien zu zaghaft. Während chinesische Wettbewerber ihre Investitionen in den vergangenen sechs Jahren um mehr als 300 Prozent gesteigert haben und das Fundament für den Erfolg von morgen legen, scheuen die deutschen Zulieferer oft das unternehmerische Risiko. Im Ergebnis zieht die Konkurrenz aus China beim Umsatzwachstum davon.