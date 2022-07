CATL liefert Batterien für Elektroautos

Bei der Beschaffung kooperiert Ford etwa mit dem Batteriehersteller CATL, der ab nächstem Jahr die LFP-Batterien für den Mustang Mach-E sowie ab Anfang 2024 für den F-150 Lightning in Nordamerika liefern wird. Den Ausbau der Batteriekapazität bis Ende 2023 realisiert der Autohersteller zudem mit den langjährigen Partnern LG Energy Solution (LGES) und SK On. LGES hat dafür bereits seine Kapazität im polnischen Wroclaw verdoppelt und unterstützt dadurch die Batterieproduktion für den Mustang Mach-E- sowie die E-Transit-Modelle. Parallel dazu verfügt SK On über bestehende Fertigungsanlagen in den USA und Ungarn, die den F-150 Lightning und E-Transit bis Ende 2023 mit NCM-Batterietechnologie bestücken.

Darüber hinaus haben Ford und CATL eine separate, unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um die Lieferung von Batterien in China, Europa und Nordamerika zu prüfen. Ab 2026 will der OEM zudem eine Produktionskapazität von 40 GWh für LFP-Batterien in Nordamerika aufbauen. Diese soll die drei bereits angekündigten Batteriewerke in Kentucky und Tennessee ergänzen, die Bestandteile des Joint Ventures zwischen Ford und SK On sind. Ein weiteres JV mit SK On und Koç Holdings soll sich der Batterieproduktion in der Türkei annehmen.