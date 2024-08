Franziska Fischer, 45 Jahre alt, bringt langjährige Erfahrung in der Automobilbranche mit und verfügt über eine breite Führungserfahrung. Die studierte Chemikerin und Marketingmanagerin wechselte 2012 zu Fehrer in Wackersdorf, wo sie ab 2015 die Geschäftsführung des Standorts übernahm. Ihre internationale Erfahrung erweiterte sie während ihrer Tätigkeit am Fehrer-Standort in Gadsden, Alabama, USA. Im Jahr 2020 wechselte Fischer zu Yanfeng in Neustadt an der Donau. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

„Mit Franziska Fischer gewinnen wir eine Spezialistin mit langjähriger Erfahrung in der Automobilbranche und eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Mit ihrer Expertise wird sie neue Impulse am Standort Chemnitz setzen und ihn nachhaltig für die Zukunft aufstellen. Ich wünsche ihr viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. Ihr Vorgänger Gerd Hahn wechselt in den verdienten Ruhestand. Ihm möchte ich an dieser Stelle für seinen unermüdlichen Einsatz danken“, kommentiert Thomas Schmall, Konzernvorstand Technik und Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen Group Components, den Führungswechsel.