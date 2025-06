Auf dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans hat Genesis Motor Europe seine Expansion in weitere europäische Märkte bekanntgegeben. Neben Deutschland, der Schweiz und Großbritannien will die koreanische Premiummarke und Hyundai-Tochter künftig auch in Frankreich, Spanien, Italien und den Niederlanden vertreten sein. Die Auslieferung der ersten Modelle ist für Anfang 2026 geplant. „Wir wollen damit unsere Präsenz auf dem gesamten Kontinent langfristig stärken. Dies ist die bedeutendste Marktexpansion seit unserem Start in Europa im Jahr 2021 und der Beginn unserer nächsten Phase des behutsamen, strategischen Wachstums sowie der sportlichen Ausrichtung unserer Marke", erklärt Managing Director Xavier Martinet.



In einer Pressemeldung verkündete der Automobilhersteller nun erste Details zur geplanten Expansion. Ziel der Neuausrichtung sei es in erster Linie, die Leistungsfähigkeit und Synergien innerhalb der Hyundai Motor Group zu heben und so die Premiummarkenbasis in Deutschland zu stärken. Ulrich Mechau, President und CEO Hyundai Motor Deutschland, wird neben Hyundai auch die Verantwortung für die Marke Genesis in Deutschland übernehmen, im Einklang mit der vom Genesis Head Quarter festgelegten strategischen Ausrichtung. Genesis selbst soll eine unabhängige koreanische Premium-Marke bleiben und sich stark auf Markenführung und Kundenbindung konzentrieren und sich auf die Strukturen von Hyundai stützen, um zu wachsen.



In Anlehnung an die Managementstruktur von Genesis in anderen europäischen Ländern gibt der OEM zudem bekannt, dass Christina Herzog mit sofortiger Wirkung die Genesis Brand Direktorin in Deutschland wird. Ihr Fokus soll auf der Entwicklung und der Steuerung der Marke Genesis liegen und die Bereiche Marketing, Vertrieb, Netzwerkentwicklung und Aftersales in Zusammenarbeit mit den bestehenden Funktionen in der gesamten Hyundai Organisation umfassen.