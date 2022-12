Rekordzahlen für Teslas Model Y in Deutschland

BYD blieb mit mehr als 537.000 verkauften E-Fahrzeugen weltweit Marktführer, was einem Anstieg von 197 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die drei wichtigsten Modelle – BYD Song, BYD Qin und BYD Han – trugen zu mehr als 56 Prozent der Verkäufe des Unternehmens in diesem Quartal bei.

Der weltweite Absatz von Tesla stieg zwischen Juli und September 2022 um 43 Prozent auf über 343.000 Einheiten. Das Unternehmen verzeichnete in diesem Quartal eine erhöhte Nachfrage nach seinen Fahrzeugen in Europa. Der reibungslose Produktionshochlauf in dem Brandenburger Werk trug dazu bei, dass in diesem Quartal eine Rekordzahl von Model Y in Deutschland ausgeliefert wurde.