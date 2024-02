BMW baut Vorsprung auf Mercedes aus

Nicht selten kommt es in der Endabrechnung auf die Betrachtungsweise an. Beim Blick auf die Gesamtzahlen liegt die BMW Group 2023 erneut nur knapp vor der Mercedes-Benz Group. Doch natürlich denken die meisten Menschen zuallererst an die entsprechenden Marken. Und hier setzt sich die Marke BMW mit 2,25 Millionen Autos – plus 7,3 Prozent – weiter von der Marke Mercedes-Benz ab, die 2023 2,04 Millionen Autos verkaufte – plus 1,5 Prozent. Schließt man Mini und Rolls-Royce bei BMW ein, liegt die Gruppe bei 2.555.341 Autos. Dabei liegen die Wachstumsraten bei den beiden englischen OEMs unter einem Prozent. Mini setze 295.474, Rolls-Royce 6.032 Modelle ab. Die Mercedes-Benz Group verkaufte 2023 fast 2,5 Millionen Autos, wovon 447.800 Vans waren.