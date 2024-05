Anderthalb Jahre nach der Übernahme hat Vorstandschef Jae Sun Kwak den Laden wieder auf Kurs gebracht: Er hat den Torres als charakterstarkes SUV gegen Modelle wie den Toyota RAV-4 positioniert und gleich auch elektrifiziert, er hat in seinem ersten Jahr den größten Umsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt und eine schwarze Null geschrieben und er hat ein halbes Dutzend neuer Modelle angeschoben, die KMG in den nächsten fünf Jahren auf Kurs halten sollen.

Davon soll nicht zuletzt das Geschäft in Deutschland profitieren, stellt Kwak in Aussicht und holt sich die Vertriebshoheit für diesen Schlüsselmarkt zurück: „Schließlich wollen wir uns dort einen Marktanteil von einem Prozent sichern“, sagt der KGM-Chef und will dafür die Fäden wieder selbst in die Hand nehmen.

Aber auch wenn Kwak große Ambitionen für die kleine Marke hat, will er gar nicht erst versuchen, sich mit dem großen Nachbarn anzulegen: Während die Analysten Hyundai, Kia und Genesis für ihren ausgewogenen Mix an Modellen und ihren bis auf China sehr homogenen Footprint auf der automobilen Weltkarte loben, fühlt sich Kwak wohl in seiner Nische als vergleichsweise regionaler Spezialist für Geländewagen und SUV und will aus der Not eine Tugend machen: „Wer kleiner ist, bewahrt den besseren Überblick, kann näher am Kunden sein und so viel schneller auf dessen Wünsche und Bedürfnisse reagieren.“