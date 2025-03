Kia-Werke sollen Verbrenner und E-Autos bauen können

Allerdings sind die Kia-Strategen schlau genug, nicht auf Gedeih und Verderb auf die BEVs zu setzen. Diese Strategie beeinflusst auch die Produktion, die möglichst variabel gehalten wird und auch Anlagen beinhaltet, auf denen sowohl BEVs als auch Modelle mit einem Verbrennungsmotor gefertigt werden können. „Der Kunde steht für uns im Zentrum. Wir schauen uns den Markt genau an und können bei Bedarf mehr Autos mit Verbrennungsmotor bauen“, beschreibt Ho Sung Song einen ähnlichen Ansatz, wie ihn BMW verfolgt. Dass auch diese Fahrzeuge elektrifiziert sein müssen, liegt auf der Hand. Kia setzt auch auf Hybride und will das Angebot erweitern: Bis zum Jahr 2028 sollen es neun HEV-Modelle sein. Um all diese Entwicklungen voranzutreiben, will der koreanische Autobauer bis 2028 gut 2,4 Milliarden Euro investieren. Die fließen auch in die Batterieentwicklung. Allerdings müssen die Kia-Kunden noch eine ganze Weile auf die Feststoff-Akkus warten. Die kommt frühestens 2030 in die Vehikel, eher später und wenn dann zunächst bei den Nutzfahrzeugen.

Läuft der Kia PV5 dem ID.Buzz den Rang ab?

Damit ist die Produktoffensive noch lange nicht abgeschlossen. Als weiteres Wachstumsfeld haben die Koreaner die Nutzfahrzeuge ausgemacht. Im nächsten Jahr kommt der ID.Buzz-Konkurrent Kia PV5 auf den Markt, den es sowohl als leichtes Nutzfahrzeug, als auch als Personentransporter geben wird. Die Koreaner können bis zu elf Varianten produzieren, darunter eine speziell für Rollstuhlfahrer und eine solche mit einer offenen Ladefläche. „Unsere Wettbewerber haben Schwierigkeiten, ihre Ziele zu erreichen“, konstatiert der Chef der PBV-Division Sangdae Kim. In diese Lücke wollen die Koreaner stoßen. Die Vorgehensweise deckt sich mit der bei den Pkws. Solide Technik, statt teure Hightech um jeden Preis. So lässt sich der Einstiegspreis des PV5 von rund 35.000 Euro beziehungsweise 30.000 Euro netto realisieren. Das ergibt Sinn. Gerade bei den Nutzfahrzeugen wird haarscharf kalkuliert. Also ist es nur logisch, dass die Blaumann-Stromer eine Variante der bewährten Architektur bekommen: die E-GMP.S-Plattform, wobei das S die Skateboard-Bauweise definiert.