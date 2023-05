Neuer Name, neues Glück: Seit wenigen Tagen firmiert die SsangYong Motor Company unter KG Mobility. Nachdem der südkoreanische Geländewagenspezialist im September 2022 von der KG Gruppe übernommen wurde, kommt damit auch im Namen die Zugehörigkeit zum Mischkonzern zur Geltung. Der Markenname Ssangyong bleibt vorerst zwar erhalten, doch die Weichen für einen Neustart scheinen gestellt.

Vier Elektroautos in verschiedenen Fahrzeugsegmenten sollen den Anfang einer vollelektrischen Modelloffensive markieren und die Absatzzahlen wieder nach oben kurbeln. Dazu zählen der Torres EVX (O100), ein weiteres SUV (F100) sowie ein Kompakt-SUV (KR10). Für die neuen Modelle will KG Mobility eine neue EV-Plattform entwickeln sowie mit IT- und Softwareunternehmen des Konzerns an autonomen Fahrfunktionen und Konnektivität arbeiten.

Bereits 2022 konnte sich der Autobauer etwas von den drastischen Absatzeinbrüchen der Vorjahre erholen. Die Verkäufe stiegen um knapp 35 Prozent – von 84.500 auf 114.000 Einheiten. Dabei war die Zukunft des Autoherstellers bis August äußerst ungewiss: Erst im Herbst billigte das Insolvenzgericht in Seoul den Sanierungsplan und stimmte damit praktisch auch der Übernahme durch das südkoreanische Konsortium zu. Dieses war im Juni als finaler Bewerber des Bieterverfahrens übriggeblieben.