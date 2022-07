Holger Klein übernimmt zum Jahreswechsel 2022/2023 die Stelle als Vorstandsvorsitzender und CEO der ZF AG. Bisher ist der Wirtschaftsingenieur für die Region Asien-Pazifik, den Unternehmensbereich Pkw-Fahrwerktechnik, sowie den Aftermarket und die Produktion verantwortlich. Klein wird zum 1. Oktober 2022 zunächst die Funktion des stellvertretenden ZF-Vorstandsvorsitzenden übernehmen, bevor er zum 1. Januar 2023 den Vorstandsvorsitz von Wolf-Henning Scheider, der das Unternehmen verlässt, übernehmen wird.

Bevor Klein 2014 seine Karriere bei ZF begann, sammelte er Berufserfahrung bei der Unternehmensberatung McKinsey. In den vergangenen Jahren leitete der 52-Jährige bei ZF einzelne Projekte sowie gesamte Unternehmensbereiche. Seit 2018 ist er Mitglied der ZF-Unternehmensleitung. In dieser Position leitet Klein von Shanghai aus die Regionen Asien-Pazifik und Indien. Unter seiner Führung habe das Unternehmen traditionelle und neue Automobilhersteller in Asien als Kunden gewonnen, so der Zulieferer. Zudem war Klein federführend beim Aufbau neuer Entwicklungszentren und Produktionsstätten, insbesondere in China, um die Geschäftsexpansion von ZF zu ermöglichen.

Der zukünftige CEO sei insgesamt eng in den strategischen Planungsprozess für die kommenden Jahre eingebunden gewesen, betont der Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Hiesinger. „Deshalb wird er den erfolgreichen Wandel bei ZF dynamisch fortsetzen und eigene Impulse einbringen", so Hiesinger.