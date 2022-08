Autonomes Fahren, Cloud-basierte Dienste und Services: Der digitale Wandel in der Automobilbranche ist in vollem Gange und wird durch disruptive Technologien sowie neue Marktakteure derzeit noch beschleunigt. Klaus Hardy Mühleck, Pionier der IT-Branche und Ex-CIO der DaimlerChrysler sowie Volkswagen AG, erklärt gemeinsam mit Jochen Schönweiß vom Cybersecurity-Unternehmen secunet, an welchem Punkt wir im Transformationsprozess stehen und was das für die IT-Sicherheit bedeutet.

In den vergangenen Jahren haben sich Fahrzeuge einschließlich der gesamten Verkehrsinfrastruktur zu einem hochvernetzten System mit unzähligen digitalen Schnittstellen entwickelt. Das Auto funktioniert nicht länger als Produkt eines einzelnen Herstellers und seiner technischen Zulieferer, sondern muss auch die Stakeholder der digitalen Wertschöpfungskette einbeziehen, wie Klaus Hardy Mühleck weiß: „Der Austausch in der Branche hat schon immer stattgefunden, vor allem in den klassischen Disziplinen. Der große Wandel findet nun jedoch mit der Einbindung des digitalen Ökosystems in und um das Fahrzeug statt. Cloud-basierte Online-Dienste, Services wie Lademanagement für Elektrofahrzeuge, Parkleitsysteme, (teil-)autonomes Fahren und Notfallhilfen sind heute fast schon Standard.“