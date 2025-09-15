Management

15. Sep. 2025 | 14:17 Uhr | von Ronja Schmiedchen

Standort Rüsselsheim

Maike Seeber übernimmt Leitung im Opel-Stammwerk

Maike Seeber (42) ist neue Leiterin des Stellantis-Werks in Rüsselsheim. Sie folgt auf Pieter Ruts, der nach mehr als drei Jahren als Werksleiter künftig eine neue Aufgabe im Bereich Supply Planning innerhalb des Konzerns übernehmen wird.

Porträt von Maike Seeber, der neuen Leiterin des Stellantis-Werks in Rüsselsheim. Sie trägt ein dunkles Jackett und eine weiße Bluse, lächelt in die Kamera und steht in einem modernen, lichtdurchfluteten Gebäudegang.

Maike Seeber (42) übernimmt die Leitung des Stellantis-Werks in Rüsselsheim und folgt damit auf Pieter Ruts. (Bild: Stellantis)

Rüsselsheim ist nicht nur die traditionelle Heimat der Marke Opel, sondern seit 2023 auch Sitz der Deutschland-Zentrale von Stellantis. Mit Maike Seeber übernimmt eine international erfahrene Führungskraft die Leitung des Werks. Sie bringt eine langjährige Expertise in der Transformation von Produktionslinien und Standorten mit und war zuvor in unterschiedlichen Positionen bei einem globalen Zulieferunternehmen der Automobilbranche tätig. Nach Stationen im Lean Management und in leitenden Funktionen bei Faurecia verantwortete sie bei Tenneco verschiedene Schlüsselpositionen – unter anderem als Program Manager für Daimler, JIT-Plant Manager in Rastatt sowie zuletzt als Werkleiterin in Edenkoben. Seeber gilt als Expertin für effiziente Produktionsprozesse und die Umsetzung von Lean-Prinzipien.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Rüsselsheim. Der Standort steht wie die gesamte Branche im Wandel. Gemeinsam mit dem Team wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken. Dafür braucht es neue Wege und den Mut zu unkonventionellen Lösungen“, kommentiert Seeber. Unter der Leitung von Pieter Ruts, der seit 2022 Werksleiter in Rüsselsheim war, wurden zuletzt der Opel Astra und der DS 4 produziert. Sein Einsatz zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Standorts war von zentraler Bedeutung, wie Stellantis berichtet.

Management
Stellantis Pro One Expands Existing Hydrogen Fuel Cell Offer with In-House Production Starting on Mid-size and Large Vans in Europe
Management
Aus für Entwicklung und Produktion

Stellantis glaubt nicht mehr an die Brennstoffzelle

Stellantis zieht sich aus der Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellen-Fahrzeugen zurück. Mit Partnern diskutiert der OEM nun Alternativ-Strategien. Erfahren Sie mehr.

Auch interessant