Management Schub bei Forschung und Entwicklung Traton erhöht das Budget für die Elektromobilität

2,6 Milliarden Euro will Traton bis zum Jahr 2026 in die Forschung und Entwicklung der Elektromobilität investieren. Gleichzeitig will das Unternehmen die Investitionen in konventionelle Antriebe zurückfahren. Hier erfahren Sie mehr.