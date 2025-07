Die ebm-papst-Unternehmensgruppe hatte bereits im März des Jahres 2024 angekündigt, den Geschäftsbereich Industrielle Antriebstechnik (IDT) an die Siemens AG zu verkaufen. Entsprechende Vereinbarung wurden von beiden Parteien unterzeichnet. Wie Siemens aktuell meldet, hat man die Übernahme des Geschäfts für industrielle Antriebstechnik von

ebm-papst nun abgeschlossen. Künftig werde man dieses unter der Bezeichnung „Mechatronic Systems“ führen, heißt es bei Siemens. Zum Geschäftsbereich zählen rund 650 Mitarbeitende; er umfasst intelligente, integrierte mechatronische Systeme im Schutzkleinspannungsbereich sowie Fahrlenksysteme, die etwa in freibeweglichen, fahrerlosen Transportsystemen zum Einsatz kommen.

Siemens ergänzt damit sein sogenanntes Xcelerator-Portfolio und stärkt eigenem Bekunden zufolge die Position als führendes Technologieunternehmen bei Fabrikautomatisierung und -digitalisierung. Die Integration des neuen Portfolios in das bestehende Automatisierungsportfolio sowie die Nutzung des weltweiten Vertriebsnetzwerks von Siemens soll neue Marktzugänge und signifikante Geschäftspotenziale im Bereich intelligenter, batteriebetriebener Antriebs- und Roboterlösungen eröffnen. Die Systeme tragen grob umrissen zu flexiblen, skalierbaren und sicheren digitalen Fabriken bei. Als besonders vorteilhaft sieht man bei Siemens die nahtlose Kompatibilität mit Simatic-Steuerungen und der softwarebasierten Sicherheitslösung Safe Velocity für mobile Robotik.



Anwendungen vom Sortiersystem bis zur Intralogistik

Das erweiterte Portfolio ist in 24V- und 48V-Ausführungen erhältlich und umfasst zwei Hauptvarianten: die Simotics E-1EE1 (Bürstenlose Innenläufer), die sich laut Siemens besonders für batteriebetriebene Anwendungen in Förder-, Lager- und Sortiersystemen eignen, sowie die Simotics E-1EV1 (Bürstenlose Außenläufer), die durch hohen Wirkungsgrad und kompakte Bauweise in der Intralogistik überzeugen. Ergänzt wird das Angebot durch passende Getriebe-Lösungen, die mit Simotics E-Motoren erhältlich sind. Zum Portfolio zählt auch das "Simotics E ArgoDrive Fahrerlenksystem", das speziell für die wachsenden Anforderungen in der Intralogistik und automatisierten Produktion entwickelt wurde.



Das neu integrierte Geschäft umfasst zwei Standorte in Deutschland in St. Georgen und Lauf an der Pegnitz sowie einen Standort in Rumänien in Oradea.