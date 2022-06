| von Werner Beutnagel Konsortium um Stahlkonzern KG Group

Ssangyong bekommt neuen Eigentümer

Ein südkoreanisches Konsortium unter der Führung des Chemikalien- und Stahlkonzerns KG Group will den angeschlagenen Geländewagenspezialisten Ssangyong Motor übernehmen. Das Insolvenzgericht in Seoul hat die Entscheidung gebilligt, das KG-Konsortium als finalen Bewerber in dem Bieterverfahren auszuwählen.