Im gleichen Zeitraum habe sich das Verhältnis der Industrie und der Öffentlichkeit zu Elektrofahrzeugen radikal verändert, erklärte Musk im Rahmen des Cyber Roundup 2022 vor Stakeholdern des Autokonzerns. Inzwischen jage man Verbrennern mit Elektrofahrzeugen regelmäßig Marktanteile ab und kaum ein Autobauer komme inzwischen ohne eigene BEV-Modelle aus. Tesla profitiere dabei immer noch von seiner Rolle als Pionier. „Immer, wenn unsere Konkurrenten Werbung für eigene E-Autos machen, gehen auch unsere Verkäufe nach oben“, scherzt Musk. Dennoch stelle sich der Autobauer auch in den Dienst der Nachhaltigkeit: Man habe zahlreiche eigene Patente öffentlich verfügbar gemacht und wolle der Elektromobilität markenunabhängig zum Durchbruch verhelfen.

Nach deutlichen Verlusten bis zum Jahr 2020 hatte Tesla 2021 erstmals Gewinne erwirtschaften können. Ein Trend, dessen Fortsetzung man in den kommenden Jahren sehen werde, so das Versprechen des Konzernchefs. Einen Grund hierfür ist die hohe Gewinnmarge, die Tesla inzwischen erwirtschaftet. „Als wir gestartet sind, wurde uns gesagt, dass wir niemals Geld verdienen würden. Und für eine Weile hat das gestimmt, aber inzwischen haben wir die beste Marge der ganzen Industrie“, so Musk.

Grundlage des Erfolgs sind die derzeit vier Fabriken des Autobauers, in denen Tesla nach wie vor zahlreiche Verbesserungen vornimmt. Man habe immer noch viel zu tun, erklärt Elon Musk etwa im Hinblick auf die unterschiedlichen Lieferketten der Standorte. „Kein einzelnes Problem, was wir haben, ist für sich genommen besonders schwierig zu lösen, aber es existieren in der Summe etwa Zehntausend davon“, so Musk. Dennoch halte dies den Hersteller nicht von einer weiteren Expansion ab: Im Verlauf des Jahres werde man einen weiteren neuen Standort für ein eigenes Werk enthüllen. Insgesamt plane der OEM den Bau von etwa zehn bis zwölf weltweiten Gigafactories. „Wir sprechen von einer jährlichen Produktionskapazität von 1,5 bis zwei Millionen Fahrzeugen pro Fabrik.“