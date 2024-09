Derzeit verantwortet Thomas Bogus produktionsseitig die Projektleitung der vollelektrischen Audi-Modelle an den europäischen und chinesischen Standorten, darunter auch die Audi Q8 E-Tron Modellfamilie in Brüssel. In dieser Funktion ist er für die Elektrifizierung der Audi-Standorte sowie die Produktion der Modellbaureihen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verantwortlich.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im internationalen Audi Produktionsnetzwerk und seinem tiefen Verständnis für den gesamthaften Produktionsprozess habe Thomas Bogus zahlreiche Baureihen erfolgreich an den Start geführt, sagt Audis Produktions- und Logistikvorstand Gerd Walker. „Als Werkleiter wird er den Standort Brüssel in dieser herausfordernden Zeit umsichtig führen.“

Nach seinem Studium und der Promotion an der TU Karlsruhe begann Bogus 2002 seine berufliche Karriere bei Audi in Ingolstadt. Bis 2009 war er verantwortlich für das Industrial Engineering der Marke Audi. In dieser Funktion verantwortete Bogus unter anderem die Einführung von Prozessstandards am Standort Brüssel. Danach hatte er unterschiedliche Leitungsfunktionen innerhalb der Produktion an den Standorten Neckarsulm und Martorell inne.