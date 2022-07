Zuvor verantwortete von Mirbach bereits das Detailkundengeschäft BMW und Mini innerhalb des Projektes neues Vertriebsmodell Europa sowie übergreifend den Aufbau der neuen Vertriebsstrukturen für Mini. Auch künftig wird die Managerin diese Aufgaben zusätzlich zur neuen Funktion als Leiterin der Marke Mini für Europa weiterführen.

Der bisher für das Europa-Geschäft von Mini zuständige Pierre Jalady übernimmt seit Beginn des Monats die Verantwortung für die Marke Mini in den Regionen Asien-Pazifik, Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika.

Ulrike von Mirbach ist bereits seit 17 Jahren in verschiedenen Positionen für die BMW Group aktiv. Unter anderem war sie zu Beginn ihrer Karriere für die Marketingstrategie von BMW im deutschen Markt verantwortlich. Von 2015 bis 2020 leitete sie das Marketing der Marke Mini in Deutschland, bevor von Mirbach Mitte 2021 die Leitung der Marke Mini in Deutschland übernahm.