Sie haben Schulungen und die Kommunikation mit der Belegschaft als Schlüsselbereiche zur Aufrechterhaltung von Flexibilität genannt. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter mit der zunehmenden Komplexität in der Produktion umgehen können?

Das beginnt bereits im Einstellungsprozess. In den letzten zwei Jahren haben wir mehr als 3.500 neue Mitarbeiter eingestellt. Wir haben einen sehr gründlichen Onboarding-Prozess. Dazu gehört es, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die notwendige Geschicklichkeit und Hand-Augen-Koordination haben, um die Aufgaben an der Linie effizient auszuführen. Die neuen Mitarbeiter durchlaufen dann unseren Professional Room, wo sie die spezifischen Aufgaben erlernen und üben, die sie an der Linie ausführen werden. Wir bieten sogar ein spezielles Programm in unserem Fitnesscenter an, um sicherzustellen, dass sie die erforderliche körperliche Fitness für die Arbeit mitbringen. Erst nach Abschluss dieses Trainings kommen sie an die Montagelinie und erhalten dort eine fortlaufende Schulung am Arbeitsplatz. Eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, ist die Einführung eines Rotationssystems, bei dem die Mitarbeiter alle zwei Stunden die Aufgaben wechseln. Dies hilft unseren Teammitgliedern, ein breites Spektrum an Fähigkeiten zu entwickeln, insbesondere beim Wechsel zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen. Die erworbenen Fähigkeiten und die Flexibilität der Aufgabenrotation werden in einem IT-System für den Shopfloor dokumentiert, das unseren Linienverantwortlichen ermöglicht, die Mitarbeiter auch im Falle von Abwesenheiten oder Änderungen im Zeitplan effektiv einzusetzen. Abgesehen von der Mitarbeiterschulung stellt unser Produktionssystem sicher, dass unsere Logistik- und Qualitätskontrollprozesse im gesamten Werk standardisiert sind. Egal, ob die Mitarbeiter in der Batterieproduktion, der Karosserieproduktion oder der Qualitätskontrolle arbeiten, sie folgen denselben Produktionsprinzipien. Diese Konsistenz hilft uns, die Qualität aufrechtzuerhalten und den Mitarbeitern den Wechsel zwischen den Aufgaben zu erleichtern, wenn dies erforderlich ist.

Viele OEMs versuchen, die Komplexität in der Produktion zu reduzieren, um Kosten zu senken, insbesondere bei Elektrofahrzeugen. War das auch ein Ziel in Chattanooga?

In der Produktion sind die Tage von Henry Fords 'any colour as long as it’s black' längst vorbei. Die heutigen Kunden erwarten Personalisierung und jeder internationale Markt hat unterschiedliche regulatorische Anforderungen. Anstatt die Komplexität zu reduzieren, arbeiten wir daran, sie zu managen. Unsere Linien werden durch komplexe Computersysteme gesteuert und überwacht, unterstützt durch Technologien wie RFID-Tagging, Pick-to-Light, fahrerlose Transportsysteme (AGVs) und Visionskontrollsysteme, die sicherstellen, dass die richtigen Teile in der Qualität, die unsere Kunden erwarten, in die Fahrzeuge eingebaut werden.