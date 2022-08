Dies geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens Strategy& hervor. Global wuchsen die Top-Lieferanten der Automobilbranche 2021 um knapp 15 Prozent und erreichten einen Gesamtumsatz von 898 Milliarden Euro. Im Vorkrisenjahr 2019 hatte der Wert noch bei 893 Milliarden Euro gelegen. Die größten deutschen Zulieferer steigerten ihren Umsatz um 7,5 Prozent auf 191 Milliarden Euro. Zudem verbesserte die gesamte Branche der Studie zufolge ihre Profitabilität: Das beste operative Ergebnis erzielten die Top-Zulieferer aus Europa (ohne Deutschland) mit einer EBIT-Marge von 7,6 Prozent. Die deutschen Top-Zulieferer kamen auf 4,1 Prozent. Für die Studie wurden unter den 100 internationalen Top-Zuliefererunternehmen diejenigen 82 Firmen untersucht, die einen mehr als 50-prozentigen Umsatzanteil im Automotive-Sektor aufweisen.

Trotz der positiven Entwicklung arbeite die Branche jedoch noch zu kapitalintensiv, so die Studienautoren. Angesichts der aktuellen Zinswende entwickle sich dies zunehmend zum Problem. In fast allen Regionen sei das eingesetzte Kapital im Laufe der vergangenen Jahre stärker gewachsen als der Umsatz. Im internationalen Vergleich haben die deutschen Zulieferer ihren Kapitaleinsatz jedoch am besten im Griff.