Andreas Jagl hat Maschinenbau an der Höheren Technischen und Gewerblichen Bundeslehranstalt Saalfelden in Österreich studiert und begann seinen Berufsweg 1992 beim Fahrzeugbauer Kässbohrer Fahrzeugwerke. Es folgten Führungsaufgaben in Europa und den USA, unter anderem bei den Automobilzulieferern Johnson Controls, Polytec Group und Adient. Vor seinem Wechsel zu Brose war Jagl Vorsitzender der Geschäftsführung von Yanfeng Adient Seating. In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer Interieur verantwortet er auch den ostasiatischen Markt.

„Mit Andreas Jagl konnten wir einen ausgewiesenen Branchenkenner und Experten für das Sitz- und Sitzkomponentengeschäft gewinnen. Er ist bestens vertraut mit dem hart umkämpften Sitzmarkt und hat Erfahrung in der Transformation der Automobilindustrie", so Ulrich Schrickel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Brose Gruppe. Im Geschäftsbereich Interieur entwickeln und fertigen rund 8.000 Mitarbeiter an 24 Standorten in zwölf Ländern Sitzstrukturen und -komponenten für mehr als 50 Automobilhersteller. Das Geschäftsvolumen von zwei Milliarden Euro (2019) soll in den nächsten Jahren erheblich wachsen.

Jagl folgt auf Sandro Scharlibbe, der auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheidet. Scharlibbe war seit 25 Jahren in unterschiedlichen Positionen bei Brose tätig. Der Betriebswirt verantwortete unter anderem als Geschäftsführer sechs Jahre lang das Ressort Einkauf und stellte den Zentralbereich neu auf. Anfang 2018 übernahm Scharlibbe die Verantwortung für den Geschäftsbereich Interieur. Zu den weiteren Veränderungen zählt, dass Ulrich Schrickel die Zuständigkeit für den zentralen Vertrieb übernimmt. Ebenfalls zum 1. März 2021 gibt es einen Wechsel im Beirat der Brose Unternehmensgruppe. So folgt Jan-Hendrik Goldbeck auf Andreas Wiedemann. Der 45-jährige Goldbeck ist geschäftsführender Gesellschafter bei Goldbeck.